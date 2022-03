Ciuca: Stocul de iod este insuficient. S-a luat legatura cu producatorii

Premierul Nicolae Ciuca a declarat, duminica, la Digi 24, despre pastilele de iod, ca in momentul de fata exista un numit numar de pastile, care este insuficient, astfel ca la nivelul Ministerului Sanatatii s-a luat legatura cu producatorii de medicamente pentru a completa stocul.Premierul a aratat ca momentan lipseste substanta activa de care este nevoie si trebuie adusa in tara ca sa poata sa trece imediat la productie.Ciuca a fost intrebat despre amenintarea nucleara si cat de in ... citeste toata stirea