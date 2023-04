Pentru multi dintre concetatenii nostri, din nefericire, civilizatia ramane o necunoscuta. Chiar daca s-a investit in modernizarea transportului in comun, autobuzele si troleibuzele par deja "imbatranite" la interior, din cauza unor calatori care nu au nici cele mai elementare reguli de bun simt.Un sofer RATBV a postat un filmulet cu mizeria pe care a gasit-o in autobuz, dupa ce acesta a circulat pe ... citeste toata stirea