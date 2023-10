Consiliul Judetean Brasov a finalizat analiza executiei bugetare pentru perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2023, datele financiare pentru primele trei trimestre ale acestui an urmand a fi supuse aprobarii in sedinta de plen din 31 octombrie.Astfel, potrivit proiectului de hotarare, pentru primele 9 luni ale acestui an, Consiliul Judetean a estimat venituri in valoare totala de 548.563.720 lei, dar au fost facute incasari in cuantum de 380.754.630 lei, gradul de realizare fiind de 69,41%. ... citeste toata stirea