CJ Brasov, partener in proiectul european ,,Competente digitale pentru o mai buna guvernanta publica"

Consiliul Judetean Brasov continua implementarea digitalizarii activitatii administrative atat in cadrul aparatului executiv, cat si in institutiile si serviciile publice din subordinea sa, considerand imperativa dezvoltarea competentelor digitale ale functionarilor publici, cu atat mai mult cu cat tendintele actuale sunt de extindere a acestui proces. In sedinta ordinara din 25 aprilie, forul deliberativ judetean a votat pentru participarea UAT Judetul Brasov la Programul Interreg Europe, prin ... citește toată știrea