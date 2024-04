CJ Brasov reabiliteaza drumul de la Vistea de Jos la Vistea de Sus. La podul de la Voila vor fi realizate fundatii noi

Administratia publica judeteana desfasoara in prezent doua proceduri de achizitie pentru importante lucrari la infrastructura rutiera din Tara Fagarasului, a caror finantare este asigurata din bugetul local al judetului Brasov pe anul in curs. In data de 5 aprilie a0u fost publicate in Sistemul Electronic de Achizitii Publice documentatiile pentru realizarea urmatoarelor obiective:"Reabilitare DJ 103D Vistea de Jos (DN 1) - Vistea de Sus, km 0+000-5+106", cu termen final pentru depunerea ... citește toată știrea