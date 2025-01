CJ Brasov va achizitiona inca 27 de microbize pentru elevi. Investitia de 23 milioane de lei este in derulare. Microbuzele vor ajunge si la scolile din zona Fagarasului, in 2026

Consiliul Judetean Brasov a reluat in SEAP doua achizitii esentiale pentru implementarea fondurilor PNRR nerambursabile pe care le-a accesat pe componenta C15: Educatie pentru asigurarea microbuzelor verzi destinate transportului elevilor si pentru dotarea cu mobilier a unitatilor de invatamant special si conexe. Prima achizitie, cu o valoare estimata de 23.541.403,61 lei fara TVA, are termenul de depunere a ofertelor in data de 30 ianuarie si prin intermediul acestei proceduri administratia ... citește toată știrea