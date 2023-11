Casa Baiulescu, cladire monument istoric amplasata in Livada Postei, va intra in reparatii. Cladirea este in proprietatea Consiliului Judetean Brasov, iar indicatorii tehnico-economici aferenti investitiei au fost aprobati inca de acum un an.Recent, Consiliul Judetean a semnat contractual pentru proiectarea si avizarea lucrarilor de interventie. Potrivit datelor de pe portalul de achizitii publice, contractual a fost semnat cu firma de arhitectura Proper Design din Bucuresti in schimbul sumei ... citeste toata stirea