CJ Brasov va prelua terenul pentru realizarea unei statii de sortare si transfer a deseurilor la Rupea. Urmeaza terenul pentru centrul de aport voluntar

Aflat pe lista proiectelor ce se vor implementa prin Sistemul de Management Integrat al Deseurilor (SMID) din judetul Brasov, statia de sortare si transfer de la Rupea este in etapa transferului terenului necesar realizarii investitiei. Astfel, in sedinta de plen de azi, 26 ianuarie, a Consiliului Judetean Brasov va fi dezbatut un proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al orasului Rupea in domeniul public al Judetului Brasov a unui teren cu o suprafata de 50.000 mp si ... citeste toata stirea