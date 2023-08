Consiliul Judetean Brasov va depune cereri de finantare pentru obtinerea fondurilor nerambursabile prin Planul National de Rezilienta in vederea implementarii unui sistem de tip "eHEalth" si telemedicina in spitalele pe care pe are in subordine. Pentru a putea depune cererea de finantare, este nevoie de Hotarari de Consiliu Judetean, acestea urmand a fi supuse aprobarii intr-o sedinta de plen de indata, convocata pentru data de 22 august.Peste 5 milioane de lei pentru fiecare spitalIn total, ... citeste toata stirea