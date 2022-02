Casa Judeteana de Pensii (CJP) Brasov a finalizat prima mare etapa de evaluare a dosarelor de pensii. In prezent, in toate casele teritoriale de pensii din Romania, inclusiv la Brasov, se desfasoara o ampla actiune de verificare, completare, pregatire, transpunere in format elecronic, adica de evaluare a tuturor dosarelor de pensii in vederea recalcularii in baza viitoarei Legi a pensiilor, care va fi elaborata si aprobata in perioada urmatoare.La baza acestui proces complex de procesare a ... citeste toata stirea