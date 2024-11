CJP Brasov: Cum s-a schimbat cumpararea de vechime dupa noua lege a pensiilor

Odata cu intrarea in vigoare, la 1 septembrie, a noii legi a pensiilor, actul normativ ce continea vechiul mecanism ce permite cumpararea vechimii pentru pensie a fost abrogat. In aceste conditii, contractele de asigurare sociala semnate inainte de 1 septembrie au incetat de drept, transmite Casa Judeteana de Pensii Brasov, intr-un comunicat.Potrivit noii legi a pensiilor, cei care au incheiat astfel de contracte in baza OUG 163/2020 si care nu au platit contributia de asigurare sociala ... citește toată știrea