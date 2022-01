CJSU Brasov: Noi restrictii pentru Sacele, Rasnov, Prejmer, Voila, Holbav, Vulcan si Beclean

Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Brasov a adoptat in 17 ianuarie Hotararea nr. 13/2022, prin care a constatat cresterea incidentei cumulate a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 in unitatile administrativ-teritoriale Sacele, Rasnov, Prejmer, Voila, Holbav, Vulcan si Beclean, urmand ca in aceste localitati sa se aplice regulile corespunzatoare ratelor de infectare pentru o perioada de 14 zile, respectiv 18 - 31 ianuarie.Conform hotararii CJSU Brasov, "Comitetele ... citeste toata stirea