Lista de cheltuieli prezentata de Primaria Brasov pentru Forumul Oraselor Verzi din perioada 4 - 7 septembrie nu i-a convins pe alesii locali brasoveni, care au votat in sedinta de plen din 29 iunie un buget diminuat pentru eveniment.Mai exact, pentru acest eveniment, Primaria a solicitat aprobarea sumei de 820.375 lei, insa, in momentul in care a fost supus aprobarii, social-democratii au depus un amendament, propunerea lor fiind ca pentru Forumul Oraselor Verzi sa fie alocata suma de 600. ... citeste toata stirea