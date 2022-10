CL Brasov, convocat "de indata": PNRR, 4 piste pentru biciclisti

Consilierii locali brasoveni au fost convocati joi, 6 octombrie, intr-o sedinta de indata pentru a vota mai multe proiecte pe care municipalitatea brasoveana are in plan sa le implementeze cu bani europeni, prin Programul National de Redresare si Rezilienta (PNRR).Printre ele sunt si trei care vizeaza realizarea unor piste pentru biciclisti in oras. Astfel, primul traseu pentru care va fi ceruta finantare europeana este tronsonul "Racadau - Centrul Civic inclusiv ramificatii". Al doilea ... citeste toata stirea