Avocatul angajat de CL Fagaras pentru a reprezenta Legislativul in Dosarul nr. 3564/62/2021 aflat pe rolul Tribunalului Brasov a avut castig de cauza in fata angajatilor de la Sectia Cardiologie a Spitalului Municipal Fagaras. Av. Sorin Esaru a obtinut o sentinta favorabila pentru CL Fagaras si la recursul formulat de personalul respectivei sectii la Curtea de Apel Brasov, decizia fiind definitiva. Reamintim ca in sedinta CL Fagaras din data de 28 octombrie 2021, Legislativul a aprobat ... citeste toata stirea