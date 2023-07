Pentru Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brasov, unitate medicala destinata ingrirjirii pacientilor cu patologie psihiatrica, va fi construit un nou corp de cladire de catre administratia judeteana. In cadrul unei sedinte de lucru, Todorica Serban, presedintele Consiliului Judetean Brasov, a prezentat necesitatea realizarii acestei investitii care urmeaza sa puna la un loc toate sectiile psihiatrice care in prezent functioneaza dispersat, atat in sediul din Brasov al Spitalului de ... citeste toata stirea