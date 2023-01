Cladirea de contingenta a Aeroportului International Brasov-Ghimbav a ajuns in stadiu final de executie, 98% din lucrari fiind deja realizate. Constructia, alcatuita din parter, doua etaje, un etaj trei retras si acoperis sub forma de platforma de observatie pentru serviciul de meteorologie, este in prezent terminata si functionala, avand in vedere ca a fost racordata la retelele de utilitati si fibra optica. Mai raman de executat ultimele finisaje si remedieri, activitati de punere in ... citeste toata stirea