Cladirea Muzeului de Arta Brasov, inchiriata pentru inca doi ani. 2025 - 4,5 euro/mp, 2026 - 5 euro/mp

Muzeul de Arta Brasov va functiona si in anii 2025 si 2026 in cladirea inchiriata de la Biserica Evanghelica de pe Bulevardul Eroilor. Prelungirea contractului urmeaza a fi negociata de conducerea muzeului cu reprezentantii proprietarului dupa ce Consiliul Judetean Brasov va adopta o hotarare in acest sens, lucru care se va intampla in sedinta de plen din 26 septembrie.Conform proiectului de hotarare, contratul de inchiriere cu Biserica Evanghelica, semnat in anul 2022 va fi prelungit pentru ... citește toată știrea