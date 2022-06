Cladirea Prefecturii Brasov ar putea fi reabilitata prin PNRR

Consiliul Judetean Brasov nu a renuntat la ideea preluarii Palatului administrativ de pe Bulevardul Eroilor din Brasov (in care este sediul administratiei judetene si al Prefecturii), proceduri ce au fost incepute in urma cu mai multi ani, insa nu au fost incheiate, neexistand cadrul legal care sa permita acest lucru.Anul acesta, in codul Codul administrativ au fost introduse prevederi noi, conform carora, pentru efectuarea unor lucrari de reabilitare, modernizare, consolidare, extindere a ... citeste toata stirea