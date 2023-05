Dupa ce in 22 martie, Guvernul Romaniei a aprobat trecerea Palatului Administrativ (sediul Consiliului Judetean Brasov si a Prefecturii Brasov) in domeniul public al Judetului Brasov, in 30 mai, alesii judeteni vor adopta o hotarare privind preluarea imobilului. Dupa ce va fi aprobat acest act normativ, imobilul va fi inclus in domeniul public al Judetului Brasov, iar administratia judeteana va putea incepe demersurile pentru reabilitarea cladirii, inclusa in Lista ... citeste toata stirea