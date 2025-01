Cladirea Spitalului Astra va fi preluata de Consiliul Judetean Brasov

Dupa multi ani de discutii, Consiliul Judetean Brasov si Primaria Brasov au cazut de acord in ceea ce priveste transferul dreptului de proprietate asupra cladirii in care functioneaza Pavilionul Astra al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Brasov. Astfel, in sedinta de plen a Consiliului Judetean Brasov din 27 ianuarie, alesii vor vota un proiect de hotarare prin care solicita trecerea din domeniul public al municipiului Brasov in domeniul public al Judetului Brasov al imobilului.Acest ... citește toată știrea