Cladirile vor avea noi reglementari pentru siguranta la incendiu

Dupa mai mult de doua decenii, legislatia din domeniul securitatii la incendiu se modifica, anunta Cseke Attila, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei. "Noi reglementari in domeniul securitatii la incendiu au fost aprobate prin ordin de ministru si trimise spre publicare in Monitorul Oficial. Sunt primele modificari facute in peste doua decenii", arata acesta.Vechea legislatie, aplicabila din 1999, se bazeaza pe tehnologii, materiale de constructie si scheme tehnice ... citește toată știrea