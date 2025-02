Clarificari de la minister cu privire la Bacalaureatul pe care il vor sustine elevii care vor studia dupa noile planuri-cadru

Elevii de liceu care vor studia in baza viitoarelor planuri-cadru vor sustine, in mod obligatoriu, la examenul de Bacalaureat, probe la Limba si literatura romana, competentele de limba moderna si competentele digitale, conform propunerilor facute in prezent"Atunci cand vorbim de sustinerea in cadrul probelor de Bacalaureat a unor discipline clasice, de cultura generala, vorbim, in general, doar de cateva obligatorii, adica Limba si literatura romana este proba obligatorie pentru toti elevii, ... citește toată știrea