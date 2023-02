Clasele de modulare de la "Emil Racovita", imposibil de realizat

Colegiul de Stiinte ale Naturii "Emil Racovita" nu va mai fi extins cu o cladire modulara, asa cum a incercat Primaria Brasov inca din perioada pandemiei de coronavirus. Astfel, marti, 31 ianuarie, in timpul sedintei de plen a Consiliului Local Brasov, consilierul local Pamela Diaconu (PNL) a afirmat ca, in urma unui raspuns primit de la Primaria Brasov, in urma expertizelor facute pe teren, s-a constatat ca structura metalica nu poate fi construita, din cauza unei conducte de gaz, aflata la o ... citeste toata stirea