"Clientul" de 3 milioane de euro, al 3-a "Nu" in CL

Consiliul Local Brasov a dezbatut joi, 25 august, pentru a treia oara, proiectul scolii "buffer", care presupune inchirierea prin negociere directa a unui spatiu educational in care sa se mute elevii din unitatile de invatamant care urmeaza sa intre in santier. Nici de data aceasta, proiectul de hotarare nu a trecut de Consiliul Local, avand in vedere ca din 25 de voturi, 11 au fost "pentru", iar 14 au fost abtineri, fiind contabilizate ca fiind impotriva.Inainte ca acest proiect sa fie supus ... citeste toata stirea