Clima: Turismul global, responsabil pentru 8,8% din emisiile de gaze cu efect de sera

Emisiile de gaze cu efect de sera legate de turism au reprezentat 8,8% din emisiile globale in 2019 si au crescut cu 3,5% pe an intre 2009 si 2019, de doua ori mai mult decat emisiile economiei globale (+1,5%), potrivit unui studiu publicat marti de Nature Communications, relateaza AFP, citata de Agerpres.Cresterea turismului a depasit-o pe cea a economiei globale, veniturile aproape dublandu-se intr-un deceniu, de la 3.500 de miliarde de dolari in 2009 la 6.000 de ... citește toată știrea