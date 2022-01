Clinica CNNA Fagaras, 13 Decembrie, distribuie tichetele de masa pentru persoanele vaccinate dupa 3 septembrie 2021. Cine poate ridica tichetele de masa si cand

Clinica CNNA, centrul de diagnostic si tratament, din Fagaras, strada 13 Decembrie, nr. 25, incepe distribuirea tichetelor de masa pentru persoanele care s-au vaccinat cu doza completa, insemnand inclusiv doza a doua la vaccinul Pfizer si in cazul vaccinului Johnson & Johnson, o doza. Se pot prezenta la clinica sa ridice tichetele de masa persoanele care s-au vaccinat cu Pfizer in perioada 3 septembrie- 3 noiembrie 2021 si persoanele care s-au vaccinat cu Johnson & Johnson in perioada 3 ... citeste toata stirea