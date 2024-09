Clinica ursilor de la Brasov, in etapa documentatiilor urbanistice

Dupa ce Consiliul Local Brasov a votat in sedinta de plen din 29 august proiectul "clinicii ursilor", ce urmeaza a se construi in incinta centrului de reabilitare a acestor animale din Masivul Postavarul, Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt a inceput demersurile urbanistice pentru realizarea cabinetului.Astfel, in 10 septembrie, regia a obtinut certificatul de urbanism pentru respectivul cabinet, document in care sunt specificate toate avizele si acordurile ce trebuie obtinute pentru a ... citește toată știrea