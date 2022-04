Clubul sportiv al Primariei isi ia avocat din privat. Juristul angajat a plecat de nevoie, dupa a falsificat 3 semnaturi

Daca Primaria Brasov sau alte autoritati publice sau institutii achizitioneaza servicii juridice pentru reprezentarea in procese, Clubul Sportiv Municipal Corona Brasov apeleaza asistenta juridica externa din alte motive: nu mai are un jurist.Titularul postului este in concediu de ingrijire a copilului pana in luna august 2023, iar consiliera juridica angajata pe perioada determinata a plecat de nevoie. "La data de 28 februarie 2022, postul a devenit temporar vacant prin incetarea ... citeste toata stirea