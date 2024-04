CNA a adoptat o instructiune inaintea alegerilor din 9 iunie: programele cu caracter electoral trebuie delimitate clar, iar publicitatea politica trebuie marcata

Necesitatea respectarii informarii corecte si a pluralismului, care trebuie sa serveasca intereselor electoratului de a primi informatii corecte, astfel incat sa poata vota in cunostinta de cauza, este evidentiata intr-o instructiune adoptata de Consiliul National al Audiovizualului, in contextul alegerilor europarlamentare si locale din acest an, transmite Agerpres.Potrivit Consiliului, decizia are ca scop asigurarea unei delimitari clare intre programele audiovizuale difuzate in cadrul unui ... citește toată știrea