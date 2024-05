CNAIR a lansat licitatia pentru reparatii la un viaduct construit in 1983 la Siriu, pe DN 10 Buzau-Brasov

CNAIR, prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Buzau a lansat licitatia pentru lucrari de reparatii curente la viaductul Gramatic, in zona Siriu, pe DN 10 Buzau-Brasov.Viaductul Valea Gramatic/Lunca Jaristei din zona de munte a judetului Buzau a fost construit in 1983 si are o lungime totala de 168 metri. Lucrarile dureaza 12 luni, valoarea estimata este de 13 milioane lei, fonduri de la Buget, iar dupa finalizarea ... citește toată știrea