CNAIR: Autostrada Brasov - Bacau va fi amenajata pe traseul anuntat, nu se modifica nimic

Lucrarile la Autostrada A13 Bacau - Brasov se desfasoara fara probleme, se arata intr-un raspuns al CNAIR transmis celor de la Bacau.net si publicat luni, 14 martie. "In prezent, Prestatorul are in curs de realizare toate studiile de teren ce vor sta la baza intocmirii Studiului de Fezabilitate (studiu hidraulic si hidrologic; studiu geotehnic; studiu topografic, studiu arheologic, obtinerea avizelor si acordurilor, inclusiv obtinerea acordului de mediu). Mentionam ca nu au fost intampinate ... citeste toata stirea