Prima sectiune a autostrazii Brasov - Comarnic va fi lansata la licitatie pentru constructie in toamna acestui an, a transmis miercuri, 16 august, Cristian Pistol, directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Este vorba de tronsonul dintre Cristian si Codlea."Raman cu acea tinta legata de sfarsitul anului pentru lansarea primei licitatii (pentru Autostrada Ploiesti - Brasov, n.r.). Am anuntat-o cred ca chiar de la inceputul anului si tinta ... citeste toata stirea