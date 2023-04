Compania de Drumuri va lansa o noua licitatie, a treia in ultimii 2 ani, pentru lucrari ample de consolidare pe Dealul de la Persani, pe DN 1 Brasov-Sibiu. Ultima licitatie, cea lansata in februarie 2023, a fost anulata pentru ca nu s-au depus oferte.,,Punctul negru" de la Persani, o zona cu alunecari de teren, viraje stranse si risc crescut de accidente este pe traseul DN 1 in judetul Brasov, ruta pe care se asteapta valori mai ridicate de circulatie in urmatorii 3-4 ani pe masura ce s-ar ... citeste toata stirea