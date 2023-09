Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a reamintit, vineri, ca medicii de familie elibereaza gratuit, o data cu inceperea noului an scolar, adeverinte medicale, aviz epidemiologic, fisa medicala, dar si alte documente."Suntem aici pentru a va reaminti ca medicul de familie va poate ajuta in multe moduri in ceea ce priveste sanatatea copiilor vostri! Cu noul an scolar aproape de incepere, dorim sa va reamintim ca medicii de familie din Romania elibereaza gratuit: adeverinte medicale pentru ... citeste toata stirea