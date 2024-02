CNAS vrea ca fiecare roman sa se programeze la o consultatie de preventie in luna in care s-a nascut

"Dreptul de a avea acces la servicii medicale inseamna si obligatia de a trece pe la medicul tau de familie, in asa fel incat sa poti sa il ajuti: asta se face in toate tarile civilizate si cred ca modelul vest-european poate fi imprumutat si la noi", a declarat presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Valeria Herdea, care spune ca CNAS va derula, incepand cu data de 1 martie, o campanie de comunicare catre pacienti "in asa fel incat fiecare persoana asigurata sa inteleaga ca are ... citește toată știrea