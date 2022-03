CNCAN: Nivelul radiatiilor este normal in Romania

In Romania, masuratorile efectuate confirma "valori normale ale radiatiilor", anunta Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN).Informarea oficiala vine de la CNCAN dupa ce un incendiu a izbucnit vineri dimineata la centrala nucleara Energodar din regiunea Zaporojie, situata in sud-estul Ucrainei, dupa ce fortele ruse au tras asupra uzinei."Ca urmare a informatiilor aparute in spatiul public referitoare la incendiul produs in noaptea de ... citeste toata stirea