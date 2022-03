CNCAV va fi desfiintat. Andrei Baciu: Vaccinarea va fi transferata la medicii de familie

Managementul activitatii de imunizare anti-SARS-CoV-2 va fi transferat de la Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 catre ministerele Sanatatii, Apararii Nationale si Afacerilor Interne, relateaza Agerpres.Anuntul a fost facut joi de secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu, care a precizat ca perioada de tranzitie se va incheia in cateva saptamani, avand in vedere ca acest proces este unul complex."Activitatea de vaccinare nu ... citeste toata stirea