CNI a preluat, oficial, construirea a trei crese in Brasov

Primarul Brasovului, George Scripcaru, a semnat miercuri, 22 ianuarie, cu ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, si cu echipa Companiei Nationale de Investitii (CNI), contractele pentru constructia a trei crese noi in municipiu.Cresele, de categorie medie (cu o capacitate de 70 de locuri), se construiesc in Bartolomeu (in zona Avantgarden, pe strada Lebedei), in Tractorul (pe terenul fostului depou de tramvaie) si in Stupini - pe str. Fundaturii. "Sunt proiecte esentiale pentru familiile tinere ... citește toată știrea