CNI va plati cu 3,5 milioane de lei dirigintele care va monitoriza lucrarile de pe santierul Polivalentei din Brasov

Compania Nationala de Investitii (CNI) a lansat in mai 2021 o licitatie publica in vederea constructiei Salii Polivalente proiectate la Brasov in locul fostului Stadion Municipal.Patru asocieri de firme si-au depus oferta, iar, la aceasta ora, este in curs de finalizare procedura de desemnare a castigatorului.Pentru a demara lucrarile, este nevoie insa si de un diriginte de santier, astfel ca a fost lansata o noua licitatie pentru selectia unui proiectant care sa asigure asistenta tehnica ... citeste toata stirea