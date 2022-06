Coada "non-stop" pentru inchinarea la Braul Maicii Domnului

Timp de doua zile a fost coada, in Piata Sfatului din Brasov. In fata Catedralei Ortodoxe din inima orasulului, acolo unde a fost adusa racla cu Braul Maicii Domnului. Zeci de brasoveni au stat in permanenta la coada pentru a se inchina Sfantului odor. "Pentru ajutor in familie, pentru sanatate, pentru liniste si pace in Romania, pentru asta stam", ne-a spus o brasoveanca. "Sa fie bine, sa avem intelegere in familie, sa fim sanatosi, sa scapam de pandemie, sa nu mai vie nimic la noi, ca ne-am ... citeste toata stirea