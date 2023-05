"Cobor intre stejari", un festival de trait in minivacanta dintre 1 iunie si Rusalii.Festivalul "Cobor intre stejari" se desfasoara pe 3 si 4 iunie, la Ferma de Biodiversitate Cobor din satul transilvanean Cobor, in judetul Brasov, anunta Fundatia Conservation Carpathia, organizatorul evenimentului.Aflat la prima editie, "Cobor intre stejari" este un festival organizat de Fundatia Conservation Carpathia, cu sprijinul OAK Foundation, si isi propune sa puna in valoare pajistile cu stejari ... citeste toata stirea