La cinzeci de zile de la Invierea Domnului Iisus Hrisus este praznuita Pogorarea Sfantului Duh asupra celor doisprezece apostoli.Sarbatoarea este cunoscuta si sub numele Cinzecime, deoarece s-a petrecut in aceeasi zi cu o sarbatoare evreiasca care simboliza aniversarea Legamantului, incheiat la 50 de zile de la iesirea din Egipt (Ex 19, 1-16) potrivit scrierilor Noului Testament: "Cand a sosit ziua Cincizecimii, erau cu totii la un loc (Faptele Apostolilor 2, 1). Numele de Rusalii provine de ... citeste toata stirea