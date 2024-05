Coca-Cola a inregistrat o scadere a vanzarilor in primul trimestru din 2024, pe fondul introducerii unei taxe pe zahar din ianuarie

Coca-Cola HBC Romania a inregistrat o scadere a volumelor cu doua cifre in primul trimestru din 2024, in special in cazul bauturilor carbonatate, potrivit raportului privind datele financiare ale companiei. "Mediul de consum a ramas provocator, afectat de introducerea unei taxe pe zahar in ianuarie, pe langa cresterea TVA in ianuarie 2023 si de lansarea unei Scheme de Garantie-Returnare in noiembrie 2023".La nivel de grup, compania a inregistrat o crestere organica a veniturilor de 12,6%. ... citește toată știrea