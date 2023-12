Legea pentru infiintarea si functionarea Punctelor Gastronomice Locale a fost adoptata pe 29 noiembrie in Camera Deputatilor, for decizional, si va ajunge la presedintele Klaus Iohannis spre promulgare. Astfel, producatorii din mediul rural care vor sa intre in reteaua turismului gastronomic cu sigla "Cocosul pe poarta" au de-acum o baza legala si norme clare de functionare.Ideea punctelor gastronomice locale cu mancare traditionala a pornit de la sportivul roman Ivan Patzaichin, spune ... citeste toata stirea