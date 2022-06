Cod galben, astazi, la Brasov.Potrivit ANM, in intervalul orar 12.00-21.00, in Brasov si in alte 15 judete va fi o instabilitate atmosferica temporar accentuata.In Oltenia, nordul Munteniei, sud-vestul Transilvaniei si local la munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata care se va manifesta prin frecvente descarcari electrice, averse torentiale, ... citeste toata stirea