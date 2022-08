Cod galben, astazi, la Brasov

Meteorologii au emis un Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, valabil in 16 august, de la ora 12 pana la 22.In zonele montane, in Transilvania, Maramures si Moldova, local in Muntenia si Crisana vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata.Aceasta se va manifesta prin averse torentiale, descarcari electrice, intensificari ale vantului si pe alocuri vijelii si grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile ... citeste toata stirea