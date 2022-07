Cod galben de canicula, astazi, la Brasov

ANM a emis noi coduri rosii, portocalii si galbene, de caldura si disconfort termic ridicat, valabile vineri.Codul rosu vizeaza temperaturi extreme si disconfort termic deosebit de accentuat, vineri, in judetele Arad, Bihor, Satu Mare, Salaj, Maramures si Bistrita-Nasaud. In zonele joase din judetele respective se vor inregistra temperaturi maxime extreme, ce vor atinge si depasi recordurile absolute ale perioadei. Acestea se vor situa in jurul valorilor de 38...39 de grade in judetele Arad, ... citeste toata stirea