Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni, o avertizare Cod rosu de canicula valabila pentru marti si miercuri in municipiul Bucuresti si mai multe judete din sudul si sud-estul tarii. In cursul zilei de luni este in curs o avertizare Cod galben de canicula, cu temperaturi care vor atinge 37 de grade Celsius. Pentru vestul, nord-vestul si centrul tarii a fost emisa o avertizare Cod galben de instabilitate ... citeste toata stirea