Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o avertizare meteo Cod portocaliu de canicula pentru noua judete din vestul, nordul - vestul si local in centrul tarii si o atentionare Cod galben pentru restul tarii, valabile in zilele de miercuri, joi si vineri.Pe parcursul celor trei zile, valul de caldura va fi persistent in vestul, nord-vestul si local in ... citeste toata stirea